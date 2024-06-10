У минулому тижні американський долар показав певне зростання.
На це вплинули останні дані про ринок праці у США.
Ці дані вплинули на очікування щодо подальшої політики центробанку.
Останні зміни на ринку валют / Pexels
Минулий тиждень американський долар завершив із певним зростанням. На ринок вплинули останні дані про ринок праці у США, що вплинуло на очікування щодо подальшої політики центробанку.
Як змінилися позиції долара за тиждень
За минулий тиждень Індекс долара США зріс на 0,2%. Зокрема, під час торгів у п'ятницю, 7 червня, цей показник зміцнив позиції на ринку на 0,8%, зафіксувавши найбільший денний приріст з 10 квітня, згідно з даними CNBC
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.
Що таке Індекс долара США
Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.