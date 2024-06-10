За минулий тиждень Індекс долара США зріс на 0,2%. Зокрема, під час торгів у п'ятницю, 7 червня, цей показник зміцнив позиції на ринку на 0,8%, зафіксувавши найбільший денний приріст з 10 квітня, згідно з даними CNBC

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.