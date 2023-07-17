Річ у тому, що з серпня 2023 року Росія скоротить обсяги експорту нафти із західних портів на 100 200 тисяч барелів на добу порівняно з липнем. Це один з обов'язків росіян у рамках домовленостей з Саудівською Аравією.

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Новий крок Росії на ринку нафти

Анонімні джерела, які обізнані з ситуацією, розповіли Reuters, що нафтові компанії отримали наказ скоротити обсяги постачання нафти з початку наступного місяця. Цей крок поглибить наслідки попередніх аналогічних рішень, які фіксували з травня по липень. Йдеться про 500 тисяч барелів нафти на добу.

Нагадаємо, що держави-члени ОПЕК+ зменшують обсяги постачання чорного золота з листопада. Головна ціль – утримати ціни на бажаному рівня для експортерів. Уже в серпні Росія має намір зменшити пропозицію нафти зі своєї сторони на 500 тисяч барелів на день, а Саудівська Аравія, яка по факту є лідером нафтового картелю, – на 1 мільйон барелів нафти на добу.

До теми! Останні кроки та плани Росії та Саудівської Аравії активно використовує Іран. Підсанкційна країна досягла з травня по червень рекордного обсягу імпорту нафти. Одним із ключових покупців цієї сировини став Китай.

Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що ситуація на ринку нафти у другому півріччі 2023 року перейде до більш жорсткого режиму. Серед ключових факторів впливу – зростання попиту на сировину у Китаї та скорочення обсягів пропозиції зі сторони найпотужніших експортерів.

Аналітик з компанії PVM додав, що якщо на ринку одночасно зафіксують скорочення експорту та підвищення попиту, то зміни можуть мати сейсмічний характер.

Нагадаємо, що за минулий тиждень дві еталонні марки нафти – Brent та WTI – подорожчали на 2%. Також на ринку зросли побоювання щодо ускладнення ситуації на ринку в найближчі місяці.