Головні зміни на ринку нафти

За останній тиждень еталонні бренди нафти завершили зі зростанням на 2%. Серйозну роль для вартості сировини відіграли перебої постачанням з Лівії та Нігерії. Ця подія вкотре "підігріла" побоювання щодо ускладнення ситуації на ринку нафти у найближчі місяці, інформує Reuters

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У п'ятницю, 14 липня, нафта під брендом Brent торгувалася на рівні 79,87 долара за барель. Сировина втратила в ціні 1,49 долара або 1,8%.

Марка нафти West Texas Intermediate, яка також відома на ринку як WTI, завершила торгову сесію з ціною на рівні 75,42 долара за барель. Американська нафта подешевшала на 1,47 долара або 1,9%, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту, згідно з даними Bloomberg, коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 79,87 долара за барель (- 1,83%);

за барель (- 1,83%); Марка WTI торгується на рівні 75,42 долара за барель (- 1,91%).

Нагадаємо, що попередній тиждень обидві марки нафти закінчили з піковими цінами з травня 2023 року.