Дело в том, что с августа 2023 года Россия сократит объемы экспорта нефти из западных портов на 100 – 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июлем. Это одна из обязанностей россиян в рамках договоренностей с Саудовской Аравией.

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Новый шаг России на рынке нефти

Анонимные источники, которые осведомлены о ситуации, рассказали Reuters, что нефтяные компании получили приказ сократить объемы поставок нефти с начала следующего месяца. Этот шаг усугубит последствия предыдущих аналогичных решений, которые фиксировали с мая по июль. Речь идет о 500 тысяч баррелей нефти в сутки.

Напомним, что государства-члены ОПЕК+ уменьшают объемы поставок черного золота с ноября. Главная цель – удержать цены на желаемом уровне для экспортеров. Уже в августе Россия намерена снизить предложение нефти со своей стороны на 500 тысяч баррелей в день, а Саудовская Аравия, по факту являющаяся лидером нефтяного картеля, – на 1 миллион баррелей нефти в сутки.

К теме! Последние шаги и планы России и Саудовской Аравии активно используют Иран. Подсанкционная страна достигла с мая по июнь рекордного объема импорта нефти Одним из ключевых покупателей этого сырья стал Китай.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что ситуация на рынке нефти во втором полугодии 2023 перейдет к более жесткому режиму. Среди ключевых факторов воздействия – рост спроса на сырье в Китае и сокращение объемов предложения со стороны мощнейших экспортеров.

Аналитик из компании PVM добавил, что если на рынке одновременно зафиксируют сокращение экспорта и повышение спроса, то изменения могут носить сейсмический характер.

Напомним, что за прошедшую неделю две эталонные марки нефти – Brent и WTI – подорожали на 2%. Также на рынке выросли опасения по поводу усложнения ситуации на рынке в ближайшие месяцы.