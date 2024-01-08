Через слабкість ринку: Саудівська Аравія знизить ціни на нафту

Саудівська Аравія збирається знизити ключові ціни на нафту для усіх регіонів, включаючи азійський ринок. Так відбувається через тривалу слабкість на світовому ринку.

Саудівська Аравія знизить ціни

Зазвичай ціни на нафту падають у лютому або березні щороку й нафтопереробні компанії використовують цей період для зупинки та техобслуговування деяких потужностей.

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Проте вже на початку 2024 року світова позиція підвищує можливість профіциту. Тому група ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією і Росією й досі скорочують обсяги видобутку.

До слова скорочення видобутку також має на меті запобігти накопиченню нафти у сховищах, через страх, що слабка економіка призведе до зниження світового попиту.

Саудівська Аравія найбільше серед усіх країн скорочує видобуток нафти на 2 мільйонів барелів щодня, протягом І кварталу або більше.

Це вперше з 2020 року ціни на нафту падають. Наприклад державний виробник "Saudi Aramco" опустив ціну на флагманський ресурс марки Arab Light в Азії до 1,5 долара за барель. Зниження становило 2 долари, а це більше ніж очікували експерти.

Також компанія скоротила ціну на усі поставки в лютому до таких регіонів:

Північно-Західна Європа;

Середземномор'я;

Північна Америка.

Раніше Ангола вийшла зі складу ОПЕК, хоча є однією із двадцятки найбільших країн з видобутку нафти