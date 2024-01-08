Саудівська Аравія знизить ціни
Зазвичай ціни на нафту падають у лютому або березні щороку й нафтопереробні компанії використовують цей період для зупинки та техобслуговування деяких потужностей.
Читайте також Експорт нафти з Росії стикнувся з труднощами: усе через санкції США
Проте вже на початку 2024 року світова позиція підвищує можливість профіциту. Тому група ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією і Росією й досі скорочують обсяги видобутку.
До слова скорочення видобутку також має на меті запобігти накопиченню нафти у сховищах, через страх, що слабка економіка призведе до зниження світового попиту.
Це вперше з 2020 року ціни на нафту падають. Наприклад державний виробник "Saudi Aramco" опустив ціну на флагманський ресурс марки Arab Light в Азії до 1,5 долара за барель. Зниження становило 2 долари, а це більше ніж очікували експерти.
Також компанія скоротила ціну на усі поставки в лютому до таких регіонів:
- Північно-Західна Європа;
- Середземномор'я;
- Північна Америка.