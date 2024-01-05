Проблеми з експортом нафти

Протягом грудня близько 14 танкерів нафти, які прямували до Індії зупинялися, розверталися або ж взагалі відключали обладнання відстежування. На їх борту знаходиться 11 мільйонів барелів нафти.

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Надалі влада Москви та західних країн будуть пильно спостерігати за долею кораблів. У США намагаються знайти спосіб обмежити доступ Росії до нафтодоларів, але при цьому не нашкодити обсягам постачання ресурсу.

Уряд Індії заявив, що скоротив російський імпорт нафти через зависокі ціни, а у Нью-Делі спростували чутки про логістичні труднощі з оплатою Росії. Найбільше проблем з нафтою "Сокіл", яку транспортують зі сходу країни, але ресурс від Urals теж має свої затримки.

Зверніть увагу! Вже через кілька тижнів після того, як США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот", у Москви почали з'являтися ознаки проблем з експортом.

Росія часто користується різними схемами аби обійти цінову межу "Великої сімки". Зокрема, вона залучає таємних торговців і величезний флот суден з невизначеним власником і страховкою. Є ймовірність, що частина з 14 танкерів відімкнула сигнал стеження, щоб таємно доставляти російський вантаж до пункту призначення.

В ОАЕ заблокували експорт російської нафти до Індії

Індія розплачується з Росією за нафту валюті ОАЕ, тобто дирхамах. Джерела Reuters повідомили, що у банку ОАЕ не дозволили для ТОВ "Сахалін-1" відкрити рахунок, що спричинило чимало проблем, адже компанія займалася вантажами, які прямували до Indian Oil Corp.

Через відсутність дозволу Росія не може отримати свої гроші, й тому близько 5 мільйонів барелів російської нафти застрягли на шляху до Індії. Нині вони плавають в Індійському океані та в Бенгальській затоці.