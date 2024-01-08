Саудовская Аравия снизит цены
Обычно цены на нефть падают в феврале или марте ежегодно, и нефтеперерабатывающие компании используют этот период для остановки и техобслуживания некоторых мощностей.
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Однако уже в начале 2024 года мировая позиция повышает возможность профицита. Поэтому группа ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией до сих пор сокращают объемы добычи.
К слову сокращение добычи также имеет целью предотвратить накопление нефти в хранилищах из-за страха, что слабая экономика приведет к снижению мирового спроса.
Это впервые с 2020 года цены на нефть падают. К примеру государственный производитель "Saudi Aramco" опустил цену на флагманский ресурс марки Arab Light в Азии до 1,5 доллара за баррель. Снижение составило 2 доллара, а это больше, чем ожидали эксперты.
Также компания сократила цену на все поставки в феврале в следующие регионы:
- Северо-Западная Европа;
- Средиземноморье;
- Северная Америка.