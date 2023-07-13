Йдеться про бренд нафти Urals, який подорожчав на ринку до критично важливого рівня. Такий підйом зафіксували вперше з середини листопада 2022 року.

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Тривожна ситуація на ринку нафти

На момент створення цього матеріалу, найвідоміша марка російської нафти – Urals – торгується за ціною на рівні 60,06 долара за барель, згідно з даними Oil Price. Сировина подорожчала на понад 1%.

Тобто барель російської нафти наразі досягнув рівня цінової стелі, які у грудні 2022 року встановили країни G7. Нагадаємо, що тоді почало діяти часткове ембарго від Євросоюзу.

У звіті S&P Global один з топових європейських трейдерів повідомив, що позиції Росії на ринку нафти підтримує потужний попит в Індії. Ще одним важливим партнером для Кремля став Китай, який є одним із найбільших імпортерів нафти у світі. Проте обидві країни вимагають значні знижки від Росії.

До теми! Китай також активно купує нафту в підсанкційного Ірану, який у травні – червні 2023 року досягнув рекордного рівня імпорту.

Це може стати викликом для зусиль колективного Заходу у боротьбі з можливістю Росії фінансувати війну, які до цього визнавали досить ефективними. Річ у тому, що гранична ціна змогла вдарити по бюджету держави-агресорки. Одним із доказів цього є такі дані від російського центрального банку:

У другому кварталі 2023 року профіцит російського бюджету склав 5,4 мільярда доларів ;

; Цей показник обвалився на шалені 93% порівняно з аналогічним періодом роком раніше;

порівняно з аналогічним періодом роком раніше; Тоді регулятор вказував суму у розмірі 76,7 мільярда доларів.

Водночас варто враховувати, що Росія, на жаль, залишається досить помітним та серйозним гравцем на ринку нафти. Відповідно ця країна може впливати обсяги глобальної пропозиції чорного золота на ринку, а відповідно – на ціни. Нагадаємо, що Саудівська Аравія та Росія уже анонсували скорочення обсягів видобування сировини.