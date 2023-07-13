Речь идет о бренде нефти Urals, подорожавшем на рынке до критически важного уровня. Такой подъем был зафиксирован впервые с середины ноября 2022 года.

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Тревожная ситуация на рынке нефти

На момент создания этого материала, самая известная марка российской нефти – Urals – торгуется по цене на уровне 60,06 доллара за баррель, согласно данным Oil Price. Сырье подорожало более чем на 1%.

То есть баррель российской нефти в настоящее время достиг уровня ценового потолка, установленного в декабре 2022 года странами G7. Напомним, что тогда начало действовать частичное эмбарго от Евросоюза.

В отчете S&P Global один из топовых европейских трейдеров сообщил, что позиции России на рынке нефти поддерживают мощный спрос в Индии. Еще одним важным партнером для Кремля стал Китай, являющийся одним из крупнейших импортеров нефти в мире. Однако обе страны требуют больших скидок от России.

К теме! Китай также активно покупает нефть у подсанкционного Ирана, который в мае – июне 2023 года достиг рекордного уровня импорта.

Это может стать вызовом для усилий коллективного Запада по борьбе с возможностью России финансировать войну, которые до этого сочли достаточно эффективными. Дело в том, что предельная цена смогла ударить по бюджету государства-агрессора. Одним из доказательств тому являются следующие данные от российского центрального банка:

Во втором квартале 2023 года профицит российского бюджета составил 5,4 миллиарда долларов ;

; Этот показатель обрушился на безумные 93% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее;

по сравнению с аналогичным периодом годом ранее; Тогда регулятор указывал сумму в размере 76,7 миллиарда долларов.

В то же время, следует учитывать, что Россия, к сожалению, остается достаточно заметным и серьезным игроком на рынке нефти. Соответственно, эта страна может влиять на объемы глобального предложения черного золота на рынке, а соответственно – на цены. Напомним, что Саудовская Аравия и Россия уже анонсировали сокращение объемов добычи сырья.