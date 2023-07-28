Головні зміни на ринку нафти

Попередню торгову сесію, 27 липня, нафта марки Brent завершила з ціною на рівні 84,35 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,32 долара або 1,6%. Чорне золото перетнуло цю позначку вперше з квітня.

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Паралельно нафта під брендом West Texas Intermediate (WTI) завершила торговий день на рівні 80,09 долара за барель. Американська сировина зросла в ціні на 1,31 долара або 1,7%, повідомляє видання Reuters.

Чому нафта дорожчає

Головна причина зростання цін на нафту – скорочення обсягів видобування сировини ключовими експортерами. Йдеться про країни ОПЕК+. Однією з країн, яка найбільш активно виступала за це рішення була Саудівська Аравія. Також про суттєве зменшення пропозиції з серпня повідомила й Росія, для якої продаж нафти по суті є способом для виживання під санкціями та в частковій ізоляції.

Крім того, зростає оптимізм щодо попиту на нафту у Китаї, який є найбільшим імпортером сировини у світі, а також – глобального економічного зростання. Останній фактор сприятиме більшій діловій та виробничій активності, тож будуть потрібні більші обсяги нафти задля того, аби задовольнити ці потреби.

З початку торгів у п'ятницю, 28 липня, ціни на нафту коливаються на таких рівнях, згідно з даними Bloomberg:

Нафта Brent коштує 83,97 долара за барель (- 0,32%);

за барель (- 0,32%); Марка WTI торгується на рівні 79,88 долара за барель (- 0,26%).

Нагадаємо, що США вирішили "нагадати" усім учасникам нафтового ринку про необхідність дотримуватися цінової стелі для російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Адміністрація вирішила залучити тактику переговорів та дзвінків для досягнення цієї мети.