Скільки тепер коштує сировина з Росії

У перші три дні липня її середня вартість у західних портах країни-агресорки становила 41,66 долара за барель – це менш ніж половина квітневого максимуму під час турбулентності на ринку. Деталі повідомляє Bloomberg, посилаючись на дані Argus Media.

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За словами аналітиків, перші показники за липень свідчать про нові проблеми для Москви, яка під час загострення конфлікту на Близькому Сході Росія отримала несподівані додаткові доходи.

Фактичне блокування Ормузької протоки обмежило постачання з Перської затоки, а послаблення санкцій США посилило попит на російську сировину. Від березня її середня ціна щомісяця перевищувала закладені до бюджету на 2026 рік 59 доларів за барель. Зокрема, ще в червні становила 60,92 долара за барель.

Тож Кремль, який фінансує близько 20% свого бюджету завдяки енергоресурсам, уперше майже за рік зміг знову поповнювати Фонд національного добробуту та відкласти скорочення другорядних видатків. Однак тепер ситуація може змінитися.

До слова, після укладення тимчасової угоди між Вашингтоном і Тегераном країни Близького Сходу почали нарощувати експорт нафти, а ціни на неї – поволі падати, незабаром сягнувши довоєнного рівня, і Urals не стала винятком.



Зміна ціни на російську нафту Urals протягом 2026 року за даними Argus Media / Скриншот із сайту Bloomberg

Якщо ціни на нафту тривалий час залишатимуться нижчими за передбачений рівень, Кремлю буде дедалі складніше стримувати зростання дефіциту бюджету, що особливо критично на тлі війни проти України. Однак вплив липневого здешевлення проявиться лише в серпні – через специфіку нарахування податків.

Цікаво! За підсумками січня – травня дефіцит федерального бюджету зріс до 77 мільярдів доларів (2,6% ВВП), і це приблизно на 60% перевищує цільовий показник на весь 2026 рік.

Нагадаємо, станом на понеділок, 6 липня, ціна на еталонну марку Brent коливається близько 72 доларів за барель, тоді як американська WTI коштує трохи понад 68 доларів за барель.