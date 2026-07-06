Сколько сейчас стоит сырье из России

В первые три дня июля ее средняя стоимость в западных портах страны-агрессора составляла 41,66 доллара за баррель – это менее половины апрельского максимума, зафиксированного во время турбулентности на рынке. Подробности сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

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По словам аналитиков, первые показатели за июль свидетельствуют о новых проблемах для Москвы, которая во время обострения конфликта на Ближнем Востоке получила неожиданные дополнительные доходы.

Фактическая блокировка Ормузского пролива ограничила поставки из Персидского залива, а ослабление санкций США усилило спрос на российское сырье. С марта его средняя цена ежемесячно превышала заложенные в бюджет на 2026 год 59 долларов за баррель. В частности, еще в июне она составляла 60,92 доллара за баррель.

Поэтому Кремль, который финансирует около 20% своего бюджета за счет энергоресурсов, впервые почти за год смог вновь пополнять Фонд национального благосостояния и отложить сокращение второстепенных расходов. Однако теперь ситуация изменится.

К слову, после заключения временного соглашения между Вашингтоном и Тегераном страны Ближнего Востока начали наращивать экспорт нефти, а цены на нее – постепенно падать, вскоре достигнув довоенного уровня, и Urals не стала исключением.



Динамика цен на российскую нефть Urals в течение 2026 года по данным Argus Media / Скриншот с сайта Bloomberg

Если цены на нефть в течение длительного времени будут оставаться ниже прогнозируемого уровня, Кремлю будет все сложнее сдерживать рост бюджетного дефицита, что особенно критично на фоне войны против Украины. Однако влияние июльского снижения цен проявится лишь в августе – из-за специфики начисления налогов.

Интересно! По итогам января – мая дефицит федерального бюджета вырос до 77 миллиардов долларов (2,6% ВВП), и это примерно на 60% превышает целевой показатель на весь 2026 год.

Напомним, по состоянию на понедельник, 6 июля, цена на эталонную марку Brent колеблется около 72 долларов за баррель, тогда как американская WTI стоит чуть более 68 долларов за баррель.