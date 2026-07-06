На які хитрощі пішли заради експорту

У Bloomberg розповіли, що йдеться про Об'єднані Арабські Емірати. Для цього там вдалися до методів, які зазвичай використовують країни, що перебувають під санкціями, – Іран, Росія та Венесуела.

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Зокрема, танкери вимикали транспондери, рухалися в темний час доби, після чого перевантажували нафту на інші судна вже за межами Ормузької протоки й поверталися по нові партії.

Однак для реалізації цієї схеми Абу-Дабі знадобився цілий флот, готовий проходити небезпечний маршрут – і на допомогу прийшла Sinokor Group корейського магната Чон Га Хюна.

Компанія щонайменше із середини квітня почала надавати свої судна в оренду для Abu Dhabi National Oil Co, а вже в червні майже половину всього нафтового експорту ОАЕ перевозили саме танкери під її контролем. Про це свідчать дані відстеження руху кораблів, зібрані ЗМІ на основі інформації аналітичних компаній Vortexa та Kpler, а також розмови з понад десятком суднових брокерів, трейдерів та інших представників галузі.

Нагадаємо, 1 травня країна вийшла з ОПЕК, прагнучи отримати більше свободи у використанні власних нафтових ресурсів і не залежати від квот на видобуток, які встановлює картель. Тож уже наступного місяця її експорт рекордно зріс.

Натомість ціна "чорного золота" у світі продовжує падати на тлі відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та попередніх домовленостей Ірану та США щодо припинення вогню в регіоні.