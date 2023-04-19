Згідно з даними трейдерів, доступ до яких отримало видання Reuters, Індія та Китай у квітні купували російську нафту за цінами, які вищі граничної межі від G7. Крім того, вони додали власні розрахунки.

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Дві країни Азії купують російську нафту вище цінової стелі

Йдеться про переважну більшість експорту сировини з Росії до цих країн. Нагадаємо, що після втрати державою-агресоркою свого головного ринку збуту у 2022 році – Європи – через повномасштабне вторгнення в Україну, саме Китай та Індія стали одними із головних партнерів в енергетичному секторі. Агресія проти України призвела до запровадження різноманітних санкцій проти Росії.

Дані Refinitiv Eikon свідчать, що судна з російською нафтою Urals завантажені у першій половині квітня загалом прямували до Індії та Китаю. Видання Reuters додає такі цифри:

У квітня Індія прийняла понад 70% вантажів із нафтою Urals, які транспортували морським шляхом;

вантажів із нафтою Urals, які транспортували морським шляхом; Водночас на Китай припадає 20% таких поставок.

Важливо! На момент створення цього матеріалу, вартість бренду нафти Urals коливається на рівні 66,06 долара за барель, за даними OilPrice.

Що відомо про граничну ціну на російську нафту

Наразі цінова стеля для російської нафти становить 60 доларів за барель. Держави G7 поки не планують знижувати цей ліміт. Водночас кілька країн Європи активно тиснуть на західних партнерів із закликом змінити граничну ціну. Зокрема, це стосується Польщі.

Однак варто враховувати, що ні Індія, ні Китай не погодилися дотримуватися нафтових санкцій проти Росії. На Заході ж сподіваються, що загроза санкцій переконає трейдерів утриматися від допомоги цим країнам з купівлею російської сировини вище цінової стелі.