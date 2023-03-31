Європейська комісія повідомила 27 послам держав-членів Європейського Союзу, що гранична ціна на російську нафту залишать на поточному рівні – 60 доларів за барель. Нагадаємо, що цінова стеля на російську нафту почала працювати 5 грудня 2022 року, що є частиною санкційної політики проти офіційної Москви.

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Граничну ціну на нафту з Росії знижувати не будуть

У Брюсселі заявили, що актуальну цінову стелю на російську нафту не будуть змінювати оскільки є такі підстави:

По-перше, гранична ціна на рівні 60 доларів на барель довела свою ефективність;

По-друге, за таких умов вдається уникнути шкоди для ринку нафти.

Керівництва ЄС також додало, що країни G7 наразі не планують переглядати цінову стелю для чорного золота, яке продає Росія. Про це розповіли особи, які обізнані із ситуацією.

Ба більше, Міжнародне енергетичне агентство в останньому звіті наполягало на тому, що цінова стеля на рівні 60 доларів за барель є дієвою. Мовляв, Росія втрачає доходи, а світові ціни на ринку не зростають. Згідно з даними організації, у лютому 2023 держава-агресорка отримала від експорту нафти 11,6 мільярда доларів.

Тоді як у січня цей показник оцінювали у 14,3 мільярда доларів. Якщо порівнювати з доходами офіційної Москви у лютому 2022 року, то ця цифра зменшилася на 42%.

Хоча Росія досягла відносного успіху в утриманні обсягів експорту нафти, доходи від цього експорту постраждали,

– йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства.

Які заяви були два тижні тому

Схожі повідомлення про відмову країн G7 змінювати граничну ціну на російську нафту звучали ще у середині березня. Тоді обізнані джерела заявляли, що президент США Джо Байден сказав очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн у Білому домі, що офіційний Вашингтон не збирається коригувати цінову стелю для Росії, за даними The Wall Street Journal.

На противагу Польща та країни Балтії – Литва, Латвія, Естонія – активно наполягали на знижені граничного показника відразу майже на 10 доларів – до 51,45 долара за барель. На момент створення цього матеріалу, вартість двох найвідоміших марок нафти у світі, а також російського бренду сировини відповідно, за даними OilPrice: