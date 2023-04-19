Согласно данным трейдеров, доступ к которым получило издание Reuters, Индия и Китай в апреле покупали российскую нефть по ценам выше предельного предела от G7. Кроме того, они прибавили собственные расчеты.

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Две страны Азии покупают российскую нефть выше ценового потолка

Речь идет о подавляющем большинстве экспорта сырья из России в эти страны. Напомним, что после потери государством-агрессором своего главного рынка сбыта в 2022 году – Европы – из-за полномасштабного вторжения в Украину именно Китай и Индия стали одними из главных партнеров в энергетическом секторе. Агрессия против Украины привела к введению разнообразных санкций против России

Данные Refinitiv Eikon свидетельствуют, что суда с российской нефтью Urals, загруженные в первой половине апреля, в общем направлялись к Индии и Китаю. Издание Reuters добавляет следующие цифры:

В апреле Индия приняла более 70% грузов с нефтью Urals, транспортировавшихся по морскому пути;

грузов с нефтью Urals, транспортировавшихся по морскому пути; В то же время на Китай приходится 20% таких поставок.

Важно! На момент создания этого материала стоимость бренда нефти Urals колеблется на уровне. 66,06 доллара за баррель, по данным OilPrice.

Что известно о предельной цене на российскую нефть

В настоящее время ценовой потолок для российской нефти составляет 60 долларов за баррель. Государства G7 пока не планируют снижать этот лимит. В то же время, несколько стран Европы активно давят на западных партнеров с призывом изменить предельную цену. В частности, это касается Польши.

Однако следует учитывать, что ни Индия, ни Китай не согласились соблюдать нефтяные санкции против России. На Западе же надеются, что угроза санкций убедит трейдеров воздержаться от помощи этим странам с покупкой российского сырья выше ценового потолка.