Саудівська Аравія підвищить ціни на нафту для важливого регіону
- Саудівська Аравія підвищить ціни на нафту для Європи з липня 2025 року, вартість зросте на 1,8 долара за барель.
- Ціни на легкі сорти нафти для Азії знизяться на 0,2 долара, а для США на 0,1 долара за барель.
Саудівська Аравія змінить ціни на нафту для країн Європи. Йдеться про всі сорти нафти, які продає Саудівська Аравія.
Саудівська Аравія змінить ціни на нафту
У липні 2025 року Саудівська Аравія підвищить ціни на свою нафту для покупців з Європи. Повідомляють, що вартість всіх сортів нафти, які експортує країна, на 1,8 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на компанію Saudi Aramco.
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Це означає, що марки нафти Arab Light для клієнтів із Північно-Західної Європи буде дорожчою за Brent на 3,25 долара за барель. Водночас для покупців з Середземномор'я ціна буде більшою на 3,05 долара за барель. Також відомо, що сорт нафти Arab Light буде на 1,2 долара дорожчим за кошик нафти Оман/Дубай, що близько до мінімального рівня за останні чотири роки.
До теми! Нагадаємо, що Саудівська Аравія – це одна з країн, яка виступала за збільшення обсягів видобування нафти країнами ОПЕК+. Цікаво, що в процесі переговорів між Саудівською Аравією та Росією виникли суперечки щодо видобутку нафти. Нагадаємо, що росіяни прагнули поставити на паузу збільшення видобутку нафти.
Цікаво, що так звані "легкі" сорти нафти з Саудівської Аравії стануть дешевшими для покупців із країн Азії. З липня вони будуть платити за сировину на 0,2 долара за барель менше. Ціни на нафту саудитів також зміняться й для США. Вартість "легких" сортів нафти для американців знизиться на 0,1 долара за барель. Проте ціна інших марок не зміниться.