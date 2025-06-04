Розкол між Саудівською Аравією та Росією

В ОПЕК+ погодили збільшення видобутку нафти у липні 2025 року. На фоні цього виникли нові розбіжності між Саудівською Аравією та Росією, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Річ у тому, що країни мали різні підходи: Ер-Ріяд наполягав на необхідності пришвидшити збільшення видобутку нафти, тоді як Москва прагнула поставити цей процес на паузу, за словами джерел в ОПЕК+, які обізнані з ходом переговорів.

Це свідчить про збільшення напруги у відносинах між Саудівською Аравією та Росією, які є двома найпотужнішими членами ОПЕК+. Востаннє Москва й Ер-Ріяд конфліктували щодо політики з видобутку нафти у 2020 році, коли всі члени ОПЕК+ почали видобувати нафту за власним бажанням і ціни на неї обвалилися.

До теми! У липні члени ОПЕК+ будуть видобувати додаткові 411 тисяч барелів нафти на день. Це не вперше нафтовий картель погоджує збільшення видобутку у 2025 році. Додамо, що збільшення видобутку нафти спровокувало обвал цін на нафту.

Особи обізнані з ситуацією, заявили, що Саудівська Аравія виступає за збільшення видобутку. Одна з головних причин – це те, що деякі члени ОПЕК+ не дотримуються квот, перевиконавши план видобутку нафти. Для прикладу, можна згадати про Казахстан та Ірак.