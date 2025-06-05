Болгарія переходить на євро

Європейська комісія погодила вступ Болгарії до єврозони у 2026 році. Це означає, що країна, яка вступила в ЄС в 2007 році, перейде на євро, відмовившись від болгарського лева, пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Додають, що Брюссель та Європейський центральний банк заявили, що Болгарія виконала всі умови для введення євро з 1 січня 2026 року. Болрагія стане 21 країною Єврозони. Крім того, міністри фінансів країн єврозони мають офіційно схвалити вступ Болгарії.

Що таке Єврозона Це валютний блок 20 держав-членів Європейського Союзу, які прийняли євро як свою національну валюту та єдиний законний платіжний засіб.

Очікують, що відпровідне рішення ухвалять в липні. Прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков також прокоментував перехід країни на євро у 2026 році.

Сьогодні ми досягли важливої віхи на нашому шляху до вступу в єврозону, відзначеної роками безперервних зусиль і суворої фінансової дисципліни. Введення євро поліпшить економічну стабільність і створить більш міцні основи для інвестицій та економічного зростання,

– заявив політик.

Водночас комісар Євросоюзу з економіки Валдіс Домбровскіс додав, що вступ Болгарії до Єврозони – це важлива віха. За його словами, громадяни та бізнеси Болгарії отримають відчутні вигоди. Крім того, він підмітив, що Єврозона зміцнюється посилює міжнародний вплив євро. Мовляв, це ще один доказ того, що євро – це стабільна і приваблива валюта. При цьому проросійські сили в країні виступають проти переходу на євро.

Нагадаємо, що Болгарія планувала перейти на євро ще на початку 2025 року. Зокрема, Національні збори Болгарії у другому читанні підтримали законопроєкт про введення в країні євро.







