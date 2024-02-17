Як змінилися ціни на нафту

За тиждень дві еталонні марки нафти вкотре зросли в ціні. Зокрема, нафта Brent подорожчала на понад 1%, а WTI – більше ніж на 3%. Додамо що, під час торгів у п'ятницю, 15 лютого, нафта марки Brent зросла в ціні на 61 цент або 0,74%. Вартість ф'ючерсів зупинилася на рівні 83,47 долара за барель.

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Водночас бренд американської нафти West Texas Intermediate подорожчав на 1,16 долара або 1,49% до 79,19 долара за барель (йдеться про контракти на березень). Тоді як квітневі ф'ючерси WTI зросли на 87 центів до 78,46 долара.

Згідно з даними Bloomberg, ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 83,47 долара за барель (+ 0,74%)

Контракти WTI торгуються за ціною 79,19 долара за барель (+ 1,49%).

Головні зміни на ринку нафти

Зростання цін на нафту підтримало зростання геополітичної напруженості на Близькому Сході. Зокрема, йдеться про географічне розширення збройного конфлікту. у п'ятницю, і тиждень зі зростанням. Зокрема, за тиждень сировина подорожчала на 6%. Наразі на ринку важливу роль відіграє зростання занепокоєння щодо постачання сировини з Близького Сходу, інформує Reuters