Хто імпортує найбільше нафти?

З початку року і до кінця березня 2025, Китай закупив частку, що рівна 47% від загального російського експорту сирої нафти, повідомляє 24 Канал з посиланням на CREA.

Зверніть увагу! А от у секторі нафтопродуктів, найбільшим імпортером російської продукції була Туреччина – 26%. Китай на другому місці – 13%.

Вагому кількість нафти Китай імпортує і з інших країн. Зокрема, за даними Bloomberg, у березні 2025 року китайські компанії імпортували з Канади рекордні – 7,3 мільйона барелів.

Водночас було скорочено імпорт нафти з США. Така ситуація виникла на фоні торгівельної війни, яка відбувалась між Вашингтоном та Пекіном.

Зауважте! Як показує статистика, частка нафти, яку експортує Росія в Китай, походить саме з Арктики.

Яка країна видобуває найбільше нафти у світі?

Згідно з World Population Review, США "виробляють" орієнтовно 20,1 мільйона барелів нафти на добу. При цьому, імпортується щодня – більш як 8 мільйонів барелів.

Цікаво! Китай не входить у ТОП-5 виробників нафти. Зараз ця країна виробляє лише орієнтовно 4,3 мільйона барелів в день