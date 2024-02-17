Как изменились цены на нефть

За неделю две эталонные марки нефти в очередной раз выросли в цене. В частности, нефть Brent подорожала более чем на 1%, а WTI – более чем на 3%. Добавим что, во время торгов в пятницу, 15 февраля, нефть марки Brent выросла в цене на 61 цент или 0,74%. Стоимость фьючерсов остановилась на уровне 83,47 доллара за баррель.

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В то же время бренд американской нефти West Texas Intermediate подорожал на 1,16 доллара или 1,49% до 79,19 доллара за баррель (речь идет о контрактах на март). Тогда как апрельские фьючерсы WTI выросли на 87 центов до 78,46 доллара.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,47 доллара за баррель (+0,74%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,19 доллара за баррель (+1,49%).

Главные изменения на рынке нефти

Рост цен на нефть поддержал рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке. В частности, речь идет о географическом расширении вооруженного конфликта. в пятницу, и неделю с ростом. В частности, за неделю сырье подорожало на 6%. Сейчас на рынке важную роль играет рост беспокойства относительно поставок сырья с Ближнего Востока, информирует Reuters