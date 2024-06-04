Які фактори впливають на ринок нафти

У вівторок, 4 червня, на ринку нафти зафіксували серйозний обвал. Еталонні марки нафти впали в ціні на понад 1%, розширивши втрати за минулий день. Додамо, що на попередній торговій сесії зафіксували мінімум за 4 місяці.

Варте уваги НБУ оштрафував один із найбільших державних банків України

Нафта стрімко дешевшає, оскільки інвестори остерігаються зростання пропозиції в кінці року на тлі ознак ослаблення попиту в США, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 76,89 долара за барель (- 1,88%)

Контракти WTI торгуються за ціною 72,65 долара за барель (- 2,12%).

Важливо! 2 червня 2024 року члени ОПЕК+ вирішили продовжити скорочення обсягів видобування нафти, аби підтримати ціни на сировину. Проте ринок відреагував на це рішення падінням.

Як змінилася вартість нафти

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 1,14 долара або 1,5%. Сировина торгується на рівні 77,22 долара за барель. Торги у понеділок бренд нафти завершив зі спадом на понад 3%. Ба більше, вартість нафти вперше з 7 лютого опустилася нижче 80 доларів за барель.

Водночас контракти на нафту West Texas Intermediate подешевшали на 1,23 долара або 1,7%. Американська нафта, також відома як WTI, торгується на рівні 72,99 долара за барель. На попередній торговій сесії ця марка впала в ціні на 3,6%, опустившись майже до мінімуму за 4 місяці.