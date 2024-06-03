Для розуміння, останнім часом вартість еталонного бренду нафти Brent коливається на рівні близькому до 80 доларів за барель. Це значно нижча ціна, ніж те, що потребують члени ОПЕК+ для збалансування власних бюджетів.

Варте уваги Інвестори зважують нове рішення ОПЕК+: як змінилися ціни на нафту

Яку політику проводила ОПЕК+ в останні роки

Нагадаємо, що ОПЕК+ провели низку серйозних скорочень обсягів видобування нафти з кінця 2022 року. Наразі ці країни зменшують свій видобуток на 5,86 мільйона барелів на добу. Це приблизно 5,7% світового попиту. Ця програма, зокрема, включає такі аспекти:

Скорочення на 3,66 мільйона барелів на добу, термін дії яких закінчується наприкінці 2024 року;

А також добровільне скорочення 8 членами на 2,2 мільйона барелів на добу, термін дії якого закінчується наприкінці червня 2024 року.

Що таке ОПЕК Це картель, створений нафтовидобувними країнами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Членами організації наразі є 12 країн: Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.



На тлі різкого падіння цін на нафту у 2016 році до ініціатив ОПЕК для контролю ситуації на ринку вирішили долучитися ще 10 країн – Росія, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан та Судан. Це і стало ОПЕК+.

Актуальні ціни на еталонні бренди нафти, згідно з даними Bloomberg:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 81,31 долара за барель (+ 0,25%)

Контракти WTI торгуються за ціною 77,18 долара за барель (+ 0,25%).

Нове рішення ОПЕК+

На останній зустрічі ОПЕК+ домовилася про продовження більшості заходів для скорочення обсягів видобування нафти до 2025 року. Нафтовий картель прагне підтримати ринок на тлі млявого зростання попиту, високих процентних ставок і збільшення видобутку нафти у країнах поза ОПЕК. Зокрема, можна згадати про США та Канаду.

Важливо! Ще один фактор впливу – невизначеність щодо економічної ситуації у Китаї. Нагадаємо, що ця країна є одним із ключових імпортерів та споживачів нафти у світі.

У неділю ОПЕК+ вирішили продовжити скорочення обсягів видобування нафти на 3,66 мільйона барелів на добу до кінця 2025 року. Аналогічне рішення ухвалили щодо скорочення обсягів видобування сировини на 2,2 мільйона барелів на добу на три місяці до кінця вересня 2024 року.

Крім того, ОПЕК+ буде поступово відмовлятися від скорочення нафти на 2,2 мільйона барелів на добу протягом року з жовтня 2024 року по вересень 2025 року.