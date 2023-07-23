Фіксують тривожні сигнали: чому нафта продовжує стрімко дорожчати
Нафта продовжує дорожчати, зафіксувавши тижневий приріст четвертий раз поспіль. Проте ринок очікує збільшення рівня напруги у найближчому майбутньому. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Головні зміни на ринку нафти
За останній тиждень нафта подорожчала майже на 2%. Таким чином, сировина дорожчає четвертий тиждень поспіль. Чорне золото штовхають до зростання нові й нові докази ймовірного дефіциту на ринку. Крім того, загострення напруженості між Україною та Росією, що також може вплинути на постачання, інформує Reuters.
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Додамо, що Росія з серпня планує збільшити скорочення обсягів своєї пропозиції на ринку нафти. Держава-агресорка піде на цей крок у симбіозі з Саудівською Аравією.
У п'ятницю, 21 липня, нафта під брендом Brent завершила торговий день з ціною на рівні 81,07 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,43 долара або 1,8%. За тиждень ця марка чорного золота зросла в ціні на 1,2%.
Паралельно американська нафта West Texas Intermediate (WTI) на кінець сесії зафіксувала ціну за барель на рівні 77,07 долара за барель. Цей бренд подешевшав на 1,42 долара або 1,9%, повідомляє видання Reuters.
Актуальні ціни на нафту, згідно з даними Bloomberg, коливаються на таких рівнях:
- Нафта Brent коштує 81,07 долара за барель (+ 1,80%);
- Марка WTI торгується на рівні 77,07 долара за барель (+ 1,88%).