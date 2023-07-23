Головні зміни на ринку нафти

За останній тиждень нафта подорожчала майже на 2%. Таким чином, сировина дорожчає четвертий тиждень поспіль. Чорне золото штовхають до зростання нові й нові докази ймовірного дефіциту на ринку. Крім того, загострення напруженості між Україною та Росією, що також може вплинути на постачання, інформує Reuters.

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Додамо, що Росія з серпня планує збільшити скорочення обсягів своєї пропозиції на ринку нафти. Держава-агресорка піде на цей крок у симбіозі з Саудівською Аравією.

У п'ятницю, 21 липня, нафта під брендом Brent завершила торговий день з ціною на рівні 81,07 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,43 долара або 1,8%. За тиждень ця марка чорного золота зросла в ціні на 1,2%.

Паралельно американська нафта West Texas Intermediate (WTI) на кінець сесії зафіксувала ціну за барель на рівні 77,07 долара за барель. Цей бренд подешевшав на 1,42 долара або 1,9%, повідомляє видання Reuters.

Актуальні ціни на нафту, згідно з даними Bloomberg, коливаються на таких рівнях:

Нафта Brent коштує 81,07 долара за барель (+ 1,80%);

за барель (+ 1,80%); Марка WTI торгується на рівні 77,07 долара за барель (+ 1,88%).

Нагадаємо, що попередній тиждень обидві марки нафти закінчили з піковими цінами з травня 2023 року.