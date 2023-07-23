Главные изменения на рынке нефти

За последнюю неделю нефть подорожала почти на 2%. Таким образом, сырье дорожает четвертую неделю подряд. Черное золото толкают на рост новые и новые доказательства вероятного дефицита на рынке. Кроме того, обострение напряженности между Украиной и Россией, что также может повлиять на поставки. Reuters.

Интересно Tesla на волне успеха: какие возможности появились у украинцев

Россия с августа планирует увеличить сокращение объемов. своего предложения на рынке нефти. Государство-агрессор пойдет на этот шаг в симбиозе с Саудовской Аравией.

В пятницу, 21 июля, нефть под брендом Brent завершила торговый день с ценой на уровне 81,07 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,43 доллара или 1,8%. Через неделю эта марка черного золота выросла в цене на 1,2%.

Параллельно американская нефть West Texas Intermediate (WTI) на конец сессии зафиксировала цену за баррель на уровне 77,07 доллара за баррель. Этот бренд подешевел на 1,42 доллара или 1,9%, сообщает издание Reuters.

Актуальные цены на нефть, согласно данным Bloomberg, колеблются на следующих уровнях:

Нефть Brent стоит 81,07 доллара за баррель (+1,80%);

за баррель (+1,80%); Марка WTI торгуется на уровне 77,07 доллара за баррель (+1,88%).

Напомним, что предыдущую неделю обе марки нефти закончили с пиковыми ценами с мая 2023 года.