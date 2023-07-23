Главные изменения на рынке нефти
За последнюю неделю нефть подорожала почти на 2%. Таким образом, сырье дорожает четвертую неделю подряд. Черное золото толкают на рост новые и новые доказательства вероятного дефицита на рынке. Кроме того, обострение напряженности между Украиной и Россией, что также может повлиять на поставки. Reuters.
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Россия с августа планирует увеличить сокращение объемов. своего предложения на рынке нефти. Государство-агрессор пойдет на этот шаг в симбиозе с Саудовской Аравией.
В пятницу, 21 июля, нефть под брендом Brent завершила торговый день с ценой на уровне 81,07 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,43 доллара или 1,8%. Через неделю эта марка черного золота выросла в цене на 1,2%.
Параллельно американская нефть West Texas Intermediate (WTI) на конец сессии зафиксировала цену за баррель на уровне 77,07 доллара за баррель. Этот бренд подешевел на 1,42 доллара или 1,9%, сообщает издание Reuters.
Актуальные цены на нефть, согласно данным Bloomberg, колеблются на следующих уровнях:
- Нефть Brent стоит 81,07 доллара за баррель (+1,80%);
- Марка WTI торгуется на уровне 77,07 доллара за баррель (+1,88%).