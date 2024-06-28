Саудівська Аравія може знизити ціни на нафту для регіону, де втрачає позиції

Саудівська Аравія, яка є одним із топових експортерів нафти, може змінити ціни на сировину для Азії. Про це повідомили джерела, які пов'язані з торгівлею.

Саудівська Аравія піде зниження цін для азійського ринку вдруге поспіль. Саме на цей регіон припадає приблизно 80% експорту саудівської нафти.

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Саудівська Аравія може знизити ціни на нафту для Азії

Саудівська Аравія розглядає можливість зниження цін для Азії відстежуючи слабкість еталонного бренду нафти Близького Сходу – Dubai. Крім того, це свідчить про тиск, з яким стикається ОПЕК, оскільки обсяги постачання нафти з країн, що не входять до картелю, продовжують зростати, в той час, як світова економіка стикається зі зустрічними вітрами.

Загалом офіційну ціну для еталонного бренду нафти Arab Light, який продають в Азію, можуть знизити на 60 – 80 центів за барель нафти порівняно з липнем. Цілком можливо, що Саудівська Аравія встановить найнижчі ціни на свою сировину з квітня, згідно зі словами чотирьох анонімних джерел. На момент створення цього матеріалу, нафта Arab Light торгується на рівні 88,51 долара за барель, згідно з даними OilPrice.

Які ще фактори впливають на Саудівську Аравію

Державний нафтовий гігант Saudi Aramco встановлює ціни на нафту на основі рекомендацій клієнтів і після розрахунку зміни вартості своєї нафти за останній місяць.

Також очікують, що зниження цін для брендів нафти Arab Medium і Arab Heavy буде ще більшим порівняно з Arab Light. Це пов'язують зі збільшенням пропозиції з Мексики й Канади. Нагадаємо, що Канада посилює свої позиції на ринку нафти. Тож очікують, що до 2030 року обсяги видобування нафти у Канаді зростуть на 3,8 мільйона барелів на день.

Зокрема, порівно вищі ціни на нафту з Саудівської Аравії спонукали нафтопереробників з Китаю скоротити обсяги імпорту цієї сировини уже третій місяць поспіль. Крім того, Саудівська Аравія втрачає позиції в Індії, де фіксують зростання обсягів імпорту російської нафти до рекордних рівнів.