Скільки коштує нафта на ринку

У п'ятницю, 28 червня, нафта Brent зросла на 48 центів або 0,56%. Сировина торгується на рівні 86,87 долара за барель. Це серпневі контракти на нафту. Тоді як ф'ючерси на вересень подорожчали на 0,53% до 85,71 долара за барель.

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Паралельно нафта West Texas Intermediate зросла в ціні на 53 центи або на 0,64%. Американська сировина торгується на рівні 82,26 долара за барель інформує Reuters. За місяць обидві марки нафти можуть подорожчати більше ніж на місяць.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 86,96 долара за барель (+ 0,66%)

Контракти WTI торгуються за ціною 82,34 долара за барель (+ 0,73%).

Згідно з даними MarketWatch, що з січня 2024 року нафта Brent подорожчала майже на 11,43%, тоді як американська сировина WTI за аналогічний період додала в ціні на 15,52%.

До теми! Нагадаємо, що експерти пояснили, скільки нафти залишилося у надрах Землі. Зокрема, вони розповіли, які обсяги сировини будуть доступні для видобування у майбутньому.

Які фактори вливають на ринок нафти

На торгах в Азії ціни на нафту зросли та на шляху до третього поспіль тижневого зростання. Чорне золото виграє від зростання очікувань, що Федеральна резервна система США невдовзі почне знижувати процентні ставки, оскільки це може призвести до зростання попиту зі сторони споживачів.

Ціни на нафту також підтримало відновлення фізичної маржі нафтопереробки. Зокрема, у червні маржа нафтопереробки в Сінгапурі в середньому зросла на 1 долар порівняно з травнем і становила близько 3,60 долара за барель.