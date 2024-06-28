Саудовская Аравия пойдет на снижение цен для азиатского рынка второй раз подряд. Именно на этот регион приходится примерно 80% экспорта саудовской нефти.

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Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии

Саудовская Аравия рассматривает возможность снижения цен для Азии отслеживая слабость эталонного бренда нефти Ближнего Востока – Dubai. Кроме того, это свидетельствует о давлении, с которым сталкивается ОПЕК, поскольку объемы поставок нефти из стран, не входящих в картель, продолжают расти, в то время, как мировая экономика сталкивается со встречными ветрами.

В общем официальную цену для эталонного бренда нефти Arab Light, который продают в Азию, могут снизить на 60 – 80 центов за баррель нефти по сравнению с июлем. Вполне возможно, что Саудовская Аравия установит самые низкие цены на свое сырье с апреля, согласно словам четырех анонимных источников. На момент создания этого материала, нефть Arab Light торгуется на уровне 88,51 доллара за баррель, согласно данным OilPrice.

К теме! Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco устанавливает цены на нефть на основе рекомендаций клиентов и после расчета изменения стоимости своей нефти за последний месяц.

Какие еще факторы влияют на Саудовскую Аравию

Также ожидают, что снижение цен для брендов нефти Arab Medium и Arab Heavy будет еще большим по сравнению с Arab Light. Это связывают с увеличением предложения из Мексики и Канады. Напомним, что Канада усиливает свои позиции на рынке нефти. Поэтому ожидают, что к 2030 году объемы добычи нефти в Канаде вырастут на 3,8 миллиона баррелей в день.

В частности, сравнительно высокие цены на нефть из Саудовской Аравии побудили нефтепереработчиков из Китая сократить объемы импорта этого сырья уже третий месяц подряд. Кроме того, Саудовская Аравия теряет позиции в Индии, где фиксируют рост объемов импорта российской нефти до рекордных уровней.