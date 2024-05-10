Досить тривалий період високих цін на нафту дозволили виробникам більше заробити, а також створив підґрунтя для більш амбітних проєктів.

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Канада посилює позиції на ринку нафти

Згідно з новими прогнозами, до 2030 року обсяги видобування нафти у Канаді зростуть до 3,8 мільйона барелів на день. Це орієнтовно на 3% більше, ніж очікували у 2023 році.

До теми! Канада має треті за величиною запаси нафти у світі.

Відразу кілька компаній заявили про розширення наявних свердловин, використовуючи переваги початку будівництва нових трубопроводів до Тихоокеанського узбережжя. Йдеться про підрозділи Imperial Oil Ltd, компанії Exxon Mobil Corp. та Canadian Natural Resources Ltd..

Зростання обсягів видобування нафти у країнах, яка не входить до ОПЕК, негативно вплинуло на плани картелю підтримувати ціни завдяки скороченню пропозиції. У Вашингтоні вважають, що США, Бразилія, Гаяна і Канада очолять зростання видобутку на 1,8 мільйона барелів на добу у 2024 році.

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