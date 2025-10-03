Ціни летять вниз: чому знову дешевшає нафта
- Ціни на нафту, таких марок, як Brent і WTI, знизилися на 8,3% і 7,7% відповідно.
- ОПЕК+ планує значно збільшити видобуток нафти в листопаді, що може призвести до подальшого зниження цін.
Ціни на нафту продовжують знижуватись. Так відбувається, зокрема, на фоні очікувань, відносно рішення ОПЕК+ на цих вихідних.
Чому дешевшає нафта?
За тиждень вартість нафти, залежно від виробника, знижувалась на 7 – 8%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Ціни на найпопулярніші марки змінились так:
- Brent подешевшала на – 8,3%;
- WTI – на 7,7%.
Зверніть увагу! На момент написання публікації, ціна цих марок за барель така: Brent – 64,42 долара, WTI – 60,79 долара, повідомляє Trading Economics.
Зауважимо, що уже на цих вихідних ОПЕК+ має ухвалити рішення про збільшення видобутку в листопаді. Згідно з прогнозами, він має зрости на 274 000 – 411 000 барелів на день. Це в декілька разів більше ніж у жовтні. Як кажуть аналітики, таким збільшенням Саудівська Аравія хоче повернути собі частку ринку.
Показники попиту дещо впали в Атлантичному басейні, оскільки літній попит добігає кінця. Надлишок пропозиції, що передбачався з точки зору фундаментальних показників, починаючи з жовтня, набирає обертів,
– наголосив аналітик Rystad Energy Янів Шах.
Важливі новини на нафтовому ринку
Адміністрація Трампа активно працює над тим, аби забезпечити стабільне постачання нафти з Курдистану (північний Ірак). Таким чином урядовці прагнуть, зокрема, зменшити вплив Ірану.
Незважаючи на тиск США, Індія планує і надалі купувати російську нафту. Річ у тім, що для країни це вигідно економічно. Адже Індія отримує російську нафту за зниженою ціною.
Удари України по російських НПЗ приносять Кремлю значні збитки. Адже ці атаки регулюють рівень експорту російської нафти.