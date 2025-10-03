Цены на нефть продолжают снижаться. Так происходит, в частности, на фоне ожиданий, относительно решения ОПЕК+ на этих выходных.

Почему дешевеет нефть?

За неделю стоимость нефти, в зависимости от производителя, снижалась на 7 – 8%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Цены на самые популярные марки изменились так:

Brent подешевела на – 8,3%;

WTI – на 7,7%.

Обратите внимание! На момент написания публикации, цена этих марок за баррель такова: Brent – 64,42 доллара, WTI – 60,79 доллара, сообщает Trading Economics.

Заметим, что уже на этих выходных ОПЕК+ должна принять решение об увеличении добычи в ноябре. Согласно прогнозам, она должна вырасти на 274 000 – 411 000 баррелей в день. Это в несколько раз больше чем в октябре. Как говорят аналитики, таким увеличением Саудовская Аравия хочет вернуть себе долю рынка.

Показатели спроса несколько упали в Атлантическом бассейне, поскольку летний спрос подходит к концу. Избыток предложения, что предполагался с точки зрения фундаментальных показателей, начиная с октября, набирает обороты,

– отметил аналитик Rystad Energy Янив Шах.

Важные новости на нефтяном рынке