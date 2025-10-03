Чому дешевшає нафта?

За тиждень вартість нафти, залежно від виробника, знижувалась на 7 – 8%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Читайте також Ціни шокують: скільки сьогодні заплатять за грам дорогоцінного металу

Ціни на найпопулярніші марки змінились так:

Brent подешевшала на – 8,3%;

WTI – на 7,7%.

Зверніть увагу! На момент написання публікації, ціна цих марок за барель така: Brent – 64,42 долара, WTI – 60,79 долара, повідомляє Trading Economics.

Зауважимо, що уже на цих вихідних ОПЕК+ має ухвалити рішення про збільшення видобутку в листопаді. Згідно з прогнозами, він має зрости на 274 000 – 411 000 барелів на день. Це в декілька разів більше ніж у жовтні. Як кажуть аналітики, таким збільшенням Саудівська Аравія хоче повернути собі частку ринку.

Показники попиту дещо впали в Атлантичному басейні, оскільки літній попит добігає кінця. Надлишок пропозиції, що передбачався з точки зору фундаментальних показників, починаючи з жовтня, набирає обертів,

– наголосив аналітик Rystad Energy Янів Шах.

Важливі новини на нафтовому ринку