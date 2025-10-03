Почему дешевеет нефть?
За неделю стоимость нефти, в зависимости от производителя, снижалась на 7 – 8%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Цены на самые популярные марки изменились так:
- Brent подешевела на – 8,3%;
- WTI – на 7,7%.
Обратите внимание! На момент написания публикации, цена этих марок за баррель такова: Brent – 64,42 доллара, WTI – 60,79 доллара, сообщает Trading Economics.
Заметим, что уже на этих выходных ОПЕК+ должна принять решение об увеличении добычи в ноябре. Согласно прогнозам, она должна вырасти на 274 000 – 411 000 баррелей в день. Это в несколько раз больше чем в октябре. Как говорят аналитики, таким увеличением Саудовская Аравия хочет вернуть себе долю рынка.
Показатели спроса несколько упали в Атлантическом бассейне, поскольку летний спрос подходит к концу. Избыток предложения, что предполагался с точки зрения фундаментальных показателей, начиная с октября, набирает обороты,
– отметил аналитик Rystad Energy Янив Шах.
Важные новости на нефтяном рынке
Администрация Трампа активно работает над тем, чтобы обеспечить стабильные поставки нефти из Курдистана (северный Ирак). Таким образом чиновники стремятся, в частности, уменьшить влияние Ирана.
Несмотря на давление США, Индия планирует и в дальнейшем покупать российскую нефть. Дело в том, что для страны это выгодно экономически. Ведь Индия получает российскую нефть по сниженной цене.
Удары Украины по российским НПЗ приносят Кремлю значительные убытки. Ведь эти атаки регулируют уровень экспорта российской нефти.