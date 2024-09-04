Що відбувається на ринку нафти

Під час торгів 3 вересня нафта зафіксувала спад майже на 5%. Чорне золото подешевшало до найнижчого рівня за останні дев'ять місяців. Ціни на нафту суттєво впали через ознаки щодо угоди про врегулювання суперечки, яка зупинила видобуток та експорт нафти у Лівії, згідно з даними Reuters.

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Нагадаємо, що у другій половині серпня Східний уряд Лівії оголосив про припинення видобутку та експорту нафти у відповідь на загострення конфлікту з його Західним суперником у Тріполі, що виник через контроль над центральним банком.

Скільки коштує барель нафти

Марка нафти Brent у вівторок подешевшала на 3,77 долара або на 4,9%. Бренд нафти завершив торгову сесію з ціною на рівні 73,75 долара за барель. Сировина впала в ціні до найнижчого рівня з 12 грудня. Водночас американська нафта West Texas Intermediate впали в ціні на 3,21 долара або на 4,4% до 70,34 долара за барель. Це також найнижча ціна з грудня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 73,35 долара за барель;

Контракти WTI торгуються за ціною 69,90 долара за барель.

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