Банки у Грузії припинили співпрацю з потужною системою грошових переказів

Стало відомо, що декілька банків Грузії вирішили припинити співпрацю із системою грошових переказів "Золота корона". Головна причина – введення санкцій США щодо одного з розробників, згідно з даними російських ЗМІ. Раніше американський Мінфін запровадив санкційні обмеження проти трьох російських компаній з фінансового сектора — "Атол", "Діасофт" та Центр фінансових технологій (ЦФТ). Саме з останньою компанією й пов'язана система "Золота корона".

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Крім того, повідомляють, що TBC Bank взагалі прибрав вкладку "Золота корона" з власного застосунку, тоді як сервіс Rico не видає раніше надісланих платежів. При цьому Bank of Georgia на сьогодні відхиляє перекази, банк "Credo" поки що їх приймає.

Варто додати, що наразі немає ніякої офіційної інформації про заборону платіжної системи на території Грузії. Для розуміння, система грошових переказів "Золота корона" – це лідер за кількістю грошових переказів з Росії до Грузії.