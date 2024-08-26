Чому видобуток нафти у Східній Лівії зупиниться

Східний уряд Лівії оголосив про припинення видобутку та експорту нафти у відповідь на загострення конфлікту з його Західним суперником у Тріполі, що виник через контроль над центральним банком.

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Глибокі політичні розбіжності між Сходом і Заходом Лівії, попри угоду про припинення вогню укладену за підтримки ООН, продовжують викликати бойові дії та блокади. Ці конфлікти часто націлені на контроль над найціннішими ресурсами країни.

Цікаво! Лівія, яка володіє найбільшими відомими нафтовими запасами в Африці, стикається з проблемами у видобутку через десятиліття політичної нестабільності. Минулого місяця обсяг добування нафти в країні склав близько 1,15 мільйона барелів на день.

Нафтова промисловість Лівії зазнала серйозних змін: найбільше родовище країни, Шарара, яке щодня видобувало близько 270 000 барелів, зупинило свою діяльність. Водночас на сході Лівії розташований басейн Сірт, що містить основну частину нафтових запасів країни та чотири ключові термінали для експорту нафти.