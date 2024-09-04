Что происходит на рынке нефти

Во время торгов 3 сентября нефть зафиксировала спад почти на 5%. Черное золото подешевело до самого низкого уровня за последние девять месяцев. Цены на нефть существенно упали из-за признаков относительно соглашения об урегулировании спора, которая остановила добычу и экспорт нефти в Ливии, согласно данным Reuters.

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Напомним, что во второй половине августа Восточное правительство Ливии объявило о прекращении добычи и экспорта нефти в ответ на обострение конфликта с его Западным соперником в Триполи, возникший из-за контроля над центральным банком.

Сколько стоит баррель нефти

Марка нефти Brent во вторник подешевела на 3,77 доллара или на 4,9%. Бренд нефти завершил торговую сессию с ценой на уровне 73,75 доллара за баррель. Сырье упало в цене до самого низкого уровня с 12 декабря. В то же время американская нефть West Texas Intermediate упали в цене на 3,21 доллара или на 4,4% до 70,34 доллара за баррель. Это также самая низкая цена с декабря.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 73,35 доллара за баррель;

Контракты WTI торгуются по цене 69,90 доллара за баррель.

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