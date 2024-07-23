Як змінилися ціни на нафту на ринку

У вівторок, 23 липня, нафта Brent впала в ціні на 1,38 долара або на 1,7% за торгову сесію. Сировина торгується на рівні 81,02 долара за барель.

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Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 1,49 долара або 1,9%. Американська сировина торгується на рівні 76,91 долара за барель, пише видання Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту Brent коштують 81,20 долара за барель (- 1,46%)

Контракти на WTI торгуються за ціною 77,18 долара за барель (- 1,56%).

Чому нафта дешевшає на ринку

Нафта під час торгів подешевшала приблизно на 2% до мінімального рівня за 6 тижнів. Обидві марки нафти не лише впали до найнижчого цінового рівня із закриття торгів 7 червня, але й вперше з початку червня були технічно перепродані.

Чорне золото падає в ціні через посилення очікувань щодо припинення вогню у Секторі Гази, а також зростання побоювань стосовно попиту у Китаї. Нагадаємо, що Піднебесна – це найбільший імпортер нафти у світі, який стикається з низкою економічних викликів.