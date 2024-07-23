Державний Bank of China припинив співпрацю з Московською фондовою біржею, яка з середини червня 2024 року входить до санкційного списку США. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Китайський банк припинив співпрацю з Московською фондовою біржею

Зокрема, "дочка" китайського кредитора – АТ "Бенк оф Чайна" – відповідала за виконання функцій клірингового банку по юаню. Тобто ця установа забезпечувала проведення всіх операцій в китайській валюті на біржі. З 15 липня китайський банк відмовився від цієї ролі. Нагадаємо, що у середині липня прикордонні китайські банки обмежили конвертацію рублів в юані. Головна причина – санкції США.

Що таке кліринг Це отримання, звірка та поточне оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхідних для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпечення та гарантування розрахунків за угодами щодо цінних паперів.

На сьогодні кліринг операцій з юанем здійснює "дочка" державного банку Китаю – ICBC Bank. Проте кредитор також може припинити виконувати ці операції, оскільки ліцензія Мінфіну США, яка дозволяє проводити операції з підсанкційною біржею, діє лише до середини серпня. Після завершення терміну ліцензії китайські банки можуть потрапити під санкції США, і біржова торгівля юанем у Росії може зупинитися.