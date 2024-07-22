Процентні ставки у Китаї знизили після оприлюднення звіту за другий квартал 2024 року. Крім того, керівництво країни провели пленум, який відбувається приблизно кожні п'ять років.

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Китай намагається стимулювати свою економіку

Головний економіст по Китаю в Macquarie заявив, що зниження процентних ставок у Китаї – це несподіваний крок. Найімовірніше, це рішення ухвалили через різке уповільнення темпів зростання економіки у другому кварталі. Згідно з останнім звітом, фактичні показники виявилися гіршими, ніж очікували.

За словами експерта, це також заклик до "досягнення цільового показника зростання цього року" до третього пленуму.

До того ж Китай на межі дефляції й стикається з тривалою кризою на ринку нерухомості. Нагадаємо, що темпи падіння цін на нерухомість у Китаї рекордні за останні 9 років. Це одна з причин, чому економіка світу сповільнюється.

Серед економічних проблем також виділяють зростання боргу і слабкі настрої поміж споживачів та ділового світу. Напруженість у секторі торгівлі також зростає. Річ у тому, що світові лідери стають все обережнішими щодо сильних позицій Китаю в експорті.