Скільки коштує нафта на ринку

Торговий день у п'ятницю, 5 квітня, нафта Brent почала з ціною на рівні 91,24 долара за барель. На ринку зафіксували зростання на 59 центів або 0,7%.

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Нафта WTI подорожчала з початку торгів 43 центи або 0‚5%. Ціна чорного коливається на рівні 86,59 долара за барель, згідно з даними Reuters. Нагадаємо, що минулий день обидві марки нафти завершили на максимальному рівні з жовтня.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 91 долар за барель (+ 0,39%)

Контракти WTI торгуються за ціною 86,77 долара за барель (+ 0,21%).

Варте уваги! За перший квартал 2024 року ціни на нафту суттєво зросли. Нафта Brent подорожчала на 13,6%, а WTI подорожчала на 16,1%. Крім того, сировина демонструвала позитивну динаміку і протягом минулого тижня: нафта Brent подорожчала на 2,4%, а WTI додала в ціні приблизно 3,2%.

Нафта продовжує дорожчати

Нафта продовжує зростати в ціні. На ринок впливає зростає геополітичної напруженості у Європі та на Близькому Сході, побоювання щодо зменшення пропозиції.

Ще один важливий фактор впливу – оптимізм щодо глобального зростання попиту на пальне з відновленням світових економік, інформує видання Reuters.