Скільки коштує нафта на ринку
У четвер, 4 квітня, червневі контракти на нафту Brent завершила торги з ціною на рівні 90,65 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,30 долара або 1,5%.
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Нафта WTI додала в ціні 1,16 долара або 1‚4% до 86,59 долара за барель, згідно з даними Reuters. У випадку з американською нафтою йдеться про ф'ючерси на травень.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 91,04 долара за барель (+ 1,89%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 86,05 долара за барель (+ 1,36%).
Нафта знову демонструє позитивну динаміку на ринку
Обидві марки нафти завершили торги у четвер на піковому ціновому рівні з жовтня. Ціни на нафту штовхає гору геополітична напруженість у світі та скорочення обсягів видобування сировини. Ці фактори переважили побоювання щодо зниження процентних ставок у США, згідно з даними Reuters.