Сколько стоит нефть на рынке
Торговый день в пятницу, 5 апреля, нефть Brent начала с ценой на уровне 91,24 доллара за баррель. На рынке зафиксировали рост на 59 центов или 0,7%.
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Нефть WTI подорожала с начала торгов 43 цента или 0'5%. Цена черного колеблется на уровне 86,59 доллара за баррель, согласно данным Reuters. Напомним, что прошлый день обе марки нефти завершили на максимальном уровне с октября.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 91 доллар за баррель (+0,39%)
- Контракты WTI торгуются по цене 86,77 доллара за баррель (+0,21%).
Нефть продолжает дорожать
Нефть продолжает расти в цене. На рынок влияет растущая геополитическая напряженность в Европе и на Ближнем Востоке, опасения относительно уменьшения предложения.
Еще один важный фактор влияния – оптимизм относительно глобального роста спроса на топливо с восстановлением мировых экономик, информирует издание Reuters.