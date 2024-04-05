Сколько стоит нефть на рынке

Торговый день в пятницу, 5 апреля, нефть Brent начала с ценой на уровне 91,24 доллара за баррель. На рынке зафиксировали рост на 59 центов или 0,7%.

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Нефть WTI подорожала с начала торгов 43 цента или 0'5%. Цена черного колеблется на уровне 86,59 доллара за баррель, согласно данным Reuters. Напомним, что прошлый день обе марки нефти завершили на максимальном уровне с октября.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 91 доллар за баррель (+0,39%)

Контракты WTI торгуются по цене 86,77 доллара за баррель (+0,21%).

Стоит внимания! За первый квартал 2024 года цены на нефть существенно выросли. Нефть Brent подорожала на 13,6%, а WTI подорожала на 16,1%. Кроме того, сырье демонстрировало положительную динамику и в течение прошлой недели: нефть Brent подорожала на 2,4%, а WTI прибавила в цене примерно 3,2%.

Нефть продолжает дорожать

Нефть продолжает расти в цене. На рынок влияет растущая геополитическая напряженность в Европе и на Ближнем Востоке, опасения относительно уменьшения предложения.

Еще один важный фактор влияния – оптимизм относительно глобального роста спроса на топливо с восстановлением мировых экономик, информирует издание Reuters.

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