Нафта різко обвалилася в ціні: усе через Ізраїль
Нафта почала новий тиждень із серйозного спаду. На ринок вплинули останні події на Близькому Сході. Про головні коливання та зміни – розповідаємо у новому матеріалі 24 Каналу.
Скільки коштує нафта на ринку
У понеділок, 8 квітня, нафта Brent торгується з ціною на рівні 89,69 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,48 долара або 1,6%.
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Водночас нафта WTI втратила з початку торгів на 1,37 долара або 1‚5%. Ціна чорного коливається на рівні 85,54 долара за барель, згідно з даними Reuters.
Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:
- Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 90,02 долара за барель (- 1,26%)
- Контракти WTI торгуються за ціною 85,82 долара за барель (- 1,25%).
Нафта змінила динаміку
Нафта почала новий тиждень із суттєвим ціновим просіданням. Це реакція ринку на послаблення напруги на Близькому Сході. Зокрема, Ізраїль вивів більше солдатів з південної частини Гази і взяв на себе зобов'язання провести нові переговори про можливе припинення вогню в конфлікті, що триває вже 6 місяців, інформує видання Reuters.
Також додають, що це може бути лише тимчасовим відступом, оскільки не йдеться про жодні фундаментальні зміни.Інвестиції та трейдинг – це шлях до фінансової свободи, який підвладний кожному. Головне – почати та отримувати перші результати завдяки надійному партнеру, як-от Forex Club. Ця компанія допоможе отримати максимальні бонуси та великі можливості на фінансових ринках!