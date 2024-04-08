Скільки коштує нафта на ринку

У понеділок, 8 квітня, нафта Brent торгується з ціною на рівні 89,69 долара за барель. Сировина подешевшала на 1,48 долара або 1,6%.

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Водночас нафта WTI втратила з початку торгів на 1,37 долара або 1‚5%. Ціна чорного коливається на рівні 85,54 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 90,02 долара за барель (- 1,26%)

Контракти WTI торгуються за ціною 85,82 долара за барель (- 1,25%).

Варте уваги! За перші три місяці 2024 року вартість нафти суттєво зросла. Нафта Brent подорожчала на 13,6%, а WTI подорожчала на 16,1%. Тоді як за останній тиждень ціни на нафту зросли на понад 4%.

Нафта змінила динаміку

Нафта почала новий тиждень із суттєвим ціновим просіданням. Це реакція ринку на послаблення напруги на Близькому Сході. Зокрема, Ізраїль вивів більше солдатів з південної частини Гази і взяв на себе зобов'язання провести нові переговори про можливе припинення вогню в конфлікті, що триває вже 6 місяців, інформує видання Reuters.

Також додають, що це може бути лише тимчасовим відступом, оскільки не йдеться про жодні фундаментальні зміни.