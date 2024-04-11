Напруга не спадає: як Близький Схід і Мексика вплинули на вартість нафти

Нафта істотно зросла в ціні на тлі новин з Близького Сходу та рішення Мексики. Про головні коливання цін на чорне золото та зміни – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Як змінилася вартість нафти на ринку

Торги у середу, 10 квітня, нафта Brent закінчила з ціною на рівні 90,48 долара за барель. Сировина подорожчала на 1,06 долара або 1,2% за день.

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Тоді як нафта WTI зросла в ціні на 98 центів або 1,2%. Вартість американської нафти досягла 86,21 долара за барель, згідно з даними Reuters.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту коливаються на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 90,74 долара за барель (+ 029%)

Контракти WTI торгуються за ціною 86,43 долара за барель (+ 0,26%).

Чому нафта дешевшає на ринку

У першому кварталі 2024 року вартість нафти суттєво зросла . Тоді як за останній тиждень ціни на нафту додали в ціні понад 4%.

На ринку нафти зафіксували черговий ціновий стрибок на тлі новин з Близького Сходу. Річ у тому, що у Секторі Гази у наслідок атаки Ізраїлю загинули три сини лідера ХАМАСу. Це спровокувало побоювання, що переговори щодо припинення вогню можуть зупинитися.

В Again Capital LLC заявили, що ринок нафти продовжує реагувати на новини з Гази. Крім того, існує ризик залучення до конфлікту нових сторін. Перш за все йдеться про Іран, який водночас є третім за величиною виробником нафти серед країн ОПЕК.

З іншої сторони, варто враховувати рішення Мексики про обмеження щодо експорту нафти, аби забезпечити потреби нафтопереробних заводів в країні. Цей крок також підтримав ціни. Ба більше, це призвело до рекордно низького імпорту мексиканської нафти до США на початку квітня, інформує видання Reuters.