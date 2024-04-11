Как изменилась стоимость нефти на рынке

Торги в среду, 10 апреля, нефть Brent закончила с ценой на уровне 90,48 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,06 доллара или 1,2% за день.

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Тогда как нефть WTI выросла в цене на 98 центов или 1,2%. Стоимость американской нефти достигла 86,21 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 90,74 доллара за баррель (+029%)

Контракты WTI торгуются по цене 86,43 доллара за баррель (+0,26%).

Интересно! В первом квартале 2024 года стоимость нефти существенно выросла. Тогда как за последнюю неделю цены на нефть прибавили в цене более чем на 4%.

Почему нефть дешевеет на рынке

На рынке нефти зафиксировали очередной ценовой скачок на фоне новостей с Ближнего Востока. Дело в том, что в Секторе Газа в результате атаки Израиля погибли три сына лидера ХАМАСа. Это спровоцировало опасения, что переговоры по прекращению огня могут остановиться.

В Again Capital LLC заявили, что рынок нефти продолжает реагировать на новости из Газы. Кроме того, существует риск привлечения к конфликту новых сторон. Прежде всего речь идет об Иране, который одновременно является третьим по величине производителем нефти среди стран ОПЕК.

С другой стороны, стоит учитывать решение Мексики об ограничении по экспорту нефти, чтобы обеспечить потребности нефтеперерабатывающих заводов в стране. Этот шаг также поддержал цены. Более того, это привело к рекордно низкому импорту мексиканской нефти в США в начале апреля, информирует издание Reuters.